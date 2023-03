Nintendo: el curioso comienzo de un gigante de la industria del entretenimiento

El área del entretenimiento es enorme, pues abarca sectores ricos en contenido como el de las películas, las series, y por supuesto los videojuegos. Pero cuando una empresa crece tanto como Nintendo, pasa de ser un grande de su sector para convertirse en un gigante de toda la industria a partir de la cantidad de ventas que tiene cada año y su influencia en la cultura.

Para que conozcas su origen, crecimiento e impacto en varios aspectos de gran relevancia, aquí te vamos a hablar sobre ello y también acerca de los personajes icónicos que aún hoy protagonizan juegos Nintendo Switch de excelente calidad.

Historia de Nintendo

En 1889, Fusajirō Yamauchi fundó una compañía de cartas bajo el nombre Nintendo Koppai, y recién en el 1960 decidieron incursionar y revolucionar el mercado ingresando al mundo de los juguetes electrónicos. Su primer gran éxito fue el videojuego Color TV-Game 6, que en 1977 se convirtió en uno de los más vendidos de la época. Unos años después, lanzaron la Famicom y la NES en EEUU. Para el 1980, Nintendo estaba convirtiéndose en un actor de enorme relevancia en la industria. En esa década crearon el Super Mario Bros, The Legend of Zelda y Metroid, sentando las bases de lo que sería el éxito futuro. A su vez, inventaron los joysticks con la clásica cruceta y los cartuchos con juegos dentro.

En los 90s siguieron expandiéndose al crear la famosa SNES, que fue un suceso revolucionario que permitió acaparar más público interesado en el apasionante mundo de los juegos de video. Al poco tiempo lanzaron la Game Boy, una de las consolas portátiles más famosas de la historia.

Durante los 2000 innovaron mediante la Nintendo DS, que fue la predecesora de la Nintendo 3DS que saldría 6 años después. Esta tenía una pantalla táctil y lápiz óptico que facilitaba su manejo. La Wii fue otro suceso al incorporar un controlador de movimiento lo suficientemente preciso para entretener a familias enteras.

El último gran éxito creado por la compañía japonesa es la reconocida Switch, que gracias a los juegos Nintendo Switch puede ser disfrutada por varias personas en simultáneo e incluso de manera virtual.

Personajes icónicos

A diferencia de otras compañías que reportan grandes beneficios comerciales, Nintendo cuenta con una serie de personajes icónicos que forman una parte central en la cultura pop, tal es así que a día de hoy es posible comprar juegos Nintendo Switch protagonizados por dichos personajes.

Mario: El célebre fontanero italiano es el verdadero símbolo de la empresa, a tal punto que incluso se está desarrollando una película sobre él. Su imagen ha sido y seguirá siendo utilizada en productos de todo tipo, que van desde remeras hasta juguetes varios. El último título lanzado es Super Mario 3D World + Bowser’s Fury para Nintendo Switch.

Link: Link es el héroe de la saga de videojuegos The Legend of Zelda, y su nombre no es Zelda como muchos creen. Cualquiera que haya incursionado en la industria lo reconoce a partir de su atuendo verde, escudo y espada característica. Para muchos, el mejor juego es The Legend of Zelda: Majora's Mask 3D, que a día de hoy puede ser conseguido para la Nintendo 3DS Chile.

Samus Aran: Si de grandes heroínas hablamos, imposible obviar la existencia de Samus Aran, la protagonista de Metroid. Al encarnarla deberás viajar por la galaxia buscando y eliminando alienígenas peligrosos. Su traje permite disparar potentes rayos y salte a una altura envidiable. Entre sus juegos Nintendo Switch Chile, destacamos: Metroid Prime Remastered, de este año, y el Metroid Prime 4 que saldrá en el 2024.

Pikachu: Pikachu es la superestrella de los videojuegos y la serie Pokémon, siendo el personaje eléctrico que acompaña a Ash en todas sus aventuras. Su pelaje amarillo, mejillas rojas y cuerpo peculiar hacen que sea un personaje muy famoso de la compañía japonesa. Si te interesa la Nintendo 3DS precio para comprarla, te gustará saber que el primer título Detective Pikachu se lanzó para esa plataforma.

Juegos más vendidos

El listado, si bien ha variado a lo largo de los años y continuará haciéndolo, sigue encabezado por el mítico título Wii Sports, con más de 80 millones de copias vendidas en todo el mundo. Si te interesa saber a qué se debe el éxito de cada uno de los títulos que integran este selecto grupo, a continuación te lo diremos.

Wii Sports. 83 millones

La realidad es que Wii Sports no tuvo que recorrer un camino arduo para convertirse en el título más vendido en toda la historia de la empresa japonesa, e incluso hasta podríamos afirmar que hizo cierta “trampa”. Desde su lanzamiento, en menos de 2 años ya era el título más comercializado de la compañía y terminaría alcanzando las 83 millones de unidades.

En casi todo el mundo Wii Sports venía con la propia consola, por lo que las ventas se disparaban a medida que se vendía el equipo. No obstante, su puesto en el ranking es merecido si consideramos que logró una revolución total al acercar a personas de mediana edad a la industria de los videojuegos. Así, familias enteras que jamás habían disfrutado un juego en conjunto, lo hicieron con Wii Sports.

Mario Kart 8 Deluxe. +48 millones

El juego lanzado hace más de 8 años encontró un sustituto perfecto: el Mario Kart 8 Deluxe. En cuanto salió, millones de personas acudieron desesperados a tiendas físicas para adquirirlo mientras que otros optaron por hacerse con una copia en la tienda digital de Nintendo. De esta manera, quienes tienen una de las más de 48 millones de unidades vendidas pueden utilizar personajes clásicos y nuevos, como Splatoon y Bowsy.

Al iniciar una partida multijugador online, la calidad visual y grandes dosis de diversión tomarán el control de la consola. Los circuitos tradicionales fueron mejorados y además les agregaron nuevos que son súper emocionantes.

Wii Fit y Wii Fit Plus. 44 millones

Sin el enorme trabajo realizado previamente por Wii Sports, estos dos títulos hubieran quedado en el completo olvido. Nintendo supo capitalizar el excelente momento que atravesaba la consola y creó la Wii Balance Board, que a pesar de valer casi lo mismo que media Wii, fue un éxito de punta a punta. Wii Fit y Wii Fit Plus tuvieron números de ventas muy parecidos, por lo cual sumados posiciona a la mini saga en el tercer puesto.

Animal Crossing: New Horizons. +40 millones

Luego de haber superado todo tipo de récord en su lanzamiento, Animal Crossing: New Horizons se mantiene en el 4to puesto con serias chances de superar al 3ero. Este peculiar título es perfecto para jugar muchas horas sin aburrirse, ya que su alta capacidad de exploración y personalización de personaje/entorno hace que cada partida sea única.

Al comprarlo, verás que en la isla es posible cazar bichos hasta que amanece, decorarla a gusto, pescar en el océano virtual, y muchas cosas más. Un dato curioso es que las horas de la vida real y las estaciones coinciden al 100% con el título, dando ese toque de realismo extra que siempre es bienvenido.

La influencer Danna Alquati, que cuenta con más de 1.7 millones de suscriptores en YouTube y +600k seguidores en Instagram, está tan a gusto con este videojuego que le ha dedicado más de 1000 horas. En uno de sus videos de YT, muestra cómo disfruta de su isla: en ella hay una florería, un gran castillo, y más objetos personalizados por ella misma.

Mario Kart Wii. +37 Millones

Los verdaderos fanáticos de Mario Kart afirman que el título Mario Kart: Double Dash era más completo que este, pero lamentablemente la PlayStation 2 imposibilitó que los videojuegos de GameCube tuvieran el éxito que merecían de acuerdo a su calidad. Sin embargo, el catálogo es una verdadera locura para quienes tengan la GameCube en su posesión.

Más allá de eso, Mario Kart Wii fue un éxito rotundo gracias a la cantidad de ventas de Wii. Si bien era algo complicado manejar el vehículo con el WiiMote, eso no impidió que vendieran más de 37 millones de copias a nivel mundial. Tenía modo en línea y era posible jugar carreras en moto.

Impacto en la cultura pop

El impacto que tuvo Nintendo en la cultura pop es muy llamativo, siendo estos los puntos en los que más relevancia han ganado:

Creación de personajes míticos: Como hemos desarrollado en profundidad anteriormente, Nintendo creó personajes icónicos para la cultura pop, como Mario, Pikachu, y Link. Así, es posible ver a estos y a otros personajes en videojuegos, películas y series.

Trasciende generaciones: Los títulos han trascendido y seguirán trascendiendo generaciones, a tal punto que quizá te entusiasmen los juegos que en su época disfrutaban tus padres. Por eso, las entregas de Super Mario Bros y The Legend of Zelda están en el top de los mejores juegos de la historia, sobre todo el The Legend of Zelda: Majora's Mask 3D de Nintendo 3DS.

Generación de memes: Aunque parezca algo menor, han generado muchos memes en internet y referencias culturales con las que una buena cantidad de cibernautas se divierten diariamente. Por ejemplo, la expresión “It’s-a me, Mario!" se ha convertido en toda una parodia cibernética.

Influencia en la industria de los videojuegos

Ahora que hemos hablado sobre su rol en la cultura a nivel mundial, toca ser más puntilloso explicando exclusivamente lo importante que ha sido Nintendo en la industria gamer.

Innovación en hardware

La creación de nuevo hardware que luego se estandarizó en todas las marcas exitosas es algo que caracteriza a la empresa japonesa. Crearon el primer joystick de consola, innovaron al integrar una cruceta, introdujeron la pantalla táctil en la Nintendo DS, desarrollaron los cartuchos con juegos dentro, y es posible disfrutar de realidad virtual con la Nintendo Switch.

Enfoque en la diversión

Como el enfoque continúa siendo el entretenimiento y la diversión de cada uno de los jugadores, eso impide la creación de barreras invisibles que dificultan el acceso a sus títulos. Así, niños de 4-5 años hasta adultos de 50-60 pueden disfrutar al máximo todas las entregas de Mario, Splatoon, Kirby y otros.

De esta nota podemos afirmar que Nintendo se mantiene en el top de las compañías de la industria de los videojuegos más rentables y exitosas, algo que no es casualidad si consideramos las innovaciones que lograron estandarizar y la cantidad de personajes icónicos que cualquiera puede distinguir.