Nike: zapatillas que son mucho más que simples zapatillas

Contar con al menos un par de zapatillas Nike es fundamental si crees importante circular con calzado de reputación y excelente calidad. Por sus claras intenciones de combinar confort con estética, estas prendas Nike son reconocidas y portadas a nivel mundial, estableciéndose como líderes de la industria junto a su rival Adidas. Tanto para contextos urbanos o deportivos, pocas cosas son mejores que este calzado.

Por el valor relativamente elevado que pueden tener unas zapatillas Nike, estarás invirtiendo en 3 aspectos clave: confort, rendimiento y estilo personal. Si te interesa saber mucho más al respecto, aquí te hablaremos en profundidad sobre la marca, su modelo Air Force, y por qué dicha compañía es tan relevante a nivel mundial.

Nike

En el año 1964, Bill Bowerman y Phil Knight dieron inicio a la que sería un titán de la industria: Nike. Por aquel entonces su nombre era “Blue Ribbon Sports”, y solamente distribuían el calzado deportivo que fabricaba Onitsuka Tiger, mejor conocido como Asics. 7 años después, sus autoridades se dieron cuenta de que eran capaces de diseñar desde zapatillas Nike mujer running hasta productos masculinos, por lo cual cambiaron su nombre y dejaron de depender de Onitsuka Tiger.

En poco tiempo se establecieron como uno de los líderes del mercado, lo que les permitió usar tecnología de punta e innovadores materiales para que tanto el público general como atletas sean capaces de hacerse con calzado de altísima calidad. En el 1982 lanzaron el famoso modelo Nike Air Force 1, siendo las primeras zapatillas de básquetbol en incorporar la cámara de aire en la suela que suma amortiguación ante cada salto.

Su papel en la cultura pop

Las Nike zapatillas en realidad son mucho más que eso, ya que hablamos de un producto que les permitió adentrarse de lleno en la cultura pop. Para comprender la magnitud de tal afirmación, basta con recordar que han patrocinado e incluso patrocinan a algunos de los deportistas más reconocidos a nivel mundial, como Michael Jordan, LeBron James, Cristiano Ronaldo, y Neymar.

Las colaboraciones realizadas con artistas han posibilitado la existencia de zapatillas Nike urbanas de edición limitada, como por ejemplo las SB Dunk Low Travis Scott co-creadas con dicho rapero, y las Nike Air Yeezy 2 "Red October" en honor al artista multipremiado, y polémico, Kanye West.

Como si todo eso fuera poco, para vender más y más zapatillas Nike llevaron a cabo campañas publicitarias históricas a nivel marketing, como por ejemplo al establecer el slogan “Just Do It”, presente en una enorme cantidad de remeras y prendas de todo tipo, y los anuncios con Michael Jordan cuyo espíritu era “Sé como Mike”.

Cuándo usar unas deportivas

Aunque las modas se caractericen por ser pasajeras y cambiar muy rápidamente, pareciera que esa idea no es algo que les afecte a gigantes como Nike y Adidas. Por el contrario, todos los intentos por derribar sus reinados quedan estériles ante la fortaleza que demuestran año tras año, lanzando modelos de zapatillas Nike Chile a buenos precios y mejor calidad.

Cotidianamente

Las zapatillas Nike llevan muchos años invadiendo tiendas a nivel mundial, y todo parecería indicar que eso seguirá sucediendo. Por su estilo urbano apto para múltiples contextos, pueden combinar perfectamente con distintos tipos de outfits, desde los más casuales hasta para eventos formales cuando el dress code diga explícitamente “elegante sport”. Sin importar demasiado lo que lleves arriba, el confort en la zona de los pies estará garantizado en todo momento.

Si eres una de esas mujeres que busca el calzado ideal para usar durante el día e incluso poder ir a correr sin tener que cambiarlo, escoge el modelo Nike running mujer que estéticamente te parezca más atractivo ya que cualquiera cumplirá con dicha función. Podrás ir a la oficina con un vestido o jean y a la tarde/noche usar las zapatillas para trotar.

Para bailar

En caso de que ames bailar y sentir la liberación que eso proporciona, bien podrías usar tus Nike Air Force 1 mujer o directamente comprar otro modelo. Su versatilidad hace que puedan ser aprovechadas en cualquier contexto, pero es cierto que no están específicamente diseñadas para la danza. Por ese motivo, recomendamos que las pruebes bien y así decidas si tiene el nivel de agarre y flexibilidad en la suela que a ti te conviene.

Hacer deporte

Para hacer deporte sin llamar demasiado la atención, entonces escoge unas zapatillas Nike mujer running negras. Con ellas vas a poder hacer muchas cosas, como jugar al fútbol, básquet, o simplemente correr el tiempo que quieras. Si bien no están diseñadas para fútbol, la calidad de su construcción las convierte en una buena alternativa en caso de no tener calzado específico.

Por qué adquirir unas Nike

Pocas compras son más satisfactorias que encontrar ofertas zapatillas Nike mujer running y aprovechar una de ellas. Al investigar entre los modelos que te interesen y poner la tarjeta en la página, sabrás que te estás haciendo con un producto de alta calidad que durará varios años antes de tener que reemplazarlo.

Útiles en cualquier momento: La versatilidad de las zapatillas Nike Air Force 1 ha hecho que se conviertan en un ícono todos los años desde su lanzamiento. Comprando un par, vas a poder hacer deportes con ellas, salir a beber con amigos, y hasta llevarlas a eventos relativamente importantes.

Mayor bienestar diario: Como las zapatillas Nike mujer running son tan pero tan cómodas, sentirás que prácticamente estás descalza sin los lógicos peligros que ello implica: cortarte la planta de los pies, resbalarte y caerte, doblarte el tobillo, etc.

Eficientes en cualquier escenario: Es fundamental salir de casa preparada ante cualquier escenario. Con unas Nike Air Force 1 negras no te preocupará salir en días lluviosos ya que el lodo será fácilmente extraíble del calzado y quedará como nuevo. Además, el agarre que brinda hasta que puedas correr en situaciones extremas, como toparte con animales agresivos, estar apurada, etc.

Air Force

Las Nike Air Force 1 hombre y mujer están entre los modelos de zapatillas más vendidos todos los años. Esto se debe a varias razones, como la comodidad que aportan, belleza estética, y la popularidad de la que gozan. Al estar asentadas en la población, seguirán masificándose incluso sin invertir en marketing ya que la difusión entre la población es moneda corriente.

Tan importantes son, que incluso la influencer chilena @hennings__ ama ponerse sus Air Force One, algo que se nota a las claras al ingresar a su feed. En la gran mayoría de sus fotos publicadas puede verse el modelo de color blanco, y también en tono negro. Además, en su segunda foto publicada luce unas Nike que combinan celeste y blanco de gran manera.

Diseño

La notable cantidad de variantes que existen de las Nike Air Force 1 hace muy difícil la elección, puesto que la compañía continúa sacando un modelo distinto para todos los estilos de vida. Por eso, dependiendo de tus preferencias podrás hacerte con unas urbanas, deportivas o clásicas.

Jester, Sage y Flyknit

El modelo Jester es femenino, y fue creado para quienes buscan una suela tipo plataforma. El cuello es bajo y se enfoca sobre todo en las amantes de la vida nocturna y el baile en discotecas. Por su parte, las Sage son más deportivas al igual que las Flyknit, dos modelos con excelente flexibilidad y transpirabilidad.

Clásico

A pesar de los modelos nuevos que puedan lanzar al mercado, hay pocas cosas mejores que unas clásicas de color blanco o negro. Por su calidad, resistencia y minimalismo estético conforman el look de millones de seres humanos de todas partes del mundo. Como su precio suele ser inferior a otros modelos, recomendamos tener al menos un par de zapatillas clásicas.

Materiales de confección

Por los materiales de construcción que usa Nike, todos y cada uno de sus productos garantizan una excelente sensación desde el primer uso. Con un par estarás cubierto durante varios años, aunque sugerimos tener al menos dos para ir rotando entre contextos: un modelo para ciertos eventos, y otro para el día a día.

Goma y foam: Es muy poco probable que encuentres otra marca que no sea Nike o Adidas cuya suela sea de tanta calidad. Usándolas todos los días sin parar ni 1 minuto, te durarán más de 1 año, y si consideramos que nadie en el mundo las exige tanto, entonces no deberás buscarles reemplazo por 4 o 5 temporadas.

Cuero: Tanto el calzado de fútbol como las urbanas traen un cuero premium que da durabilidad y fortaleza superior. Aunque es algo que incrementa su costo, vale cada centavo por la resistencia que da dicho cuero.

Sintéticos y plásticos: Si no estás interesado en invertir tanto, o simplemente no puedes hacerlo, entonces busca algún modelo que traiga componentes sintéticos ya que eso no significa que pierda resistencia.

Absorción de impacto

Por la suela de goma y foam, la absorción ante impactos es suprema. Gracias a esto es posible trotar con sus zapatillas sin que eso haga dolerte las plantas de los pies al finalizar el día, algo que sí pasa con el calzado de escasa calidad comercializado por otras compañías.

Transpirabilidad

Todos odiamos ponernos zapatillas que nos hacen transpirar demasiado el pie o llegamos a casa con las medias húmedas. Dicha sensación es de lo más incómodo que nos puede ocurrir durante el día, algo que no sucede con las Air Force 1 gracias a las micro perforaciones que tienen en la parte de adelante. La circulación de aire es muy buena y los pies se mantienen siempre frescos.

Conclusión

Para cerrar, recomendamos que adquieras el modelo de zapatillas Nike Air Force 1 que más te guste ya que ese calzado hará que camines mejor durante el día y no estés pensando en llegar a casa para quitártelo lo más rápido posible.