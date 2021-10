Mundo gamer: organiza una habitación gamer profesional

En la actualidad podemos afirmar que lo que hoy conocemos como el universo gamer es una realidad que llegó para quedarse. Miles de madres han salido a estudiar acerca de que se trata esta nueva tendencia que se ha instalado dentro del mundo de los jóvenes, y no tan jóvenes, que han comenzado a invertir todos sus ahorros en todo lo necesario para transformar sus dormitorios en una habitación gamer con la última tecnología y diseño en cuanto al mundo de los videojuegos se trata.

Y si algo podemos estar seguros es que los accesorios gamer, no son algo para tomarse a la ligera, ya que cada uno de estos está pensado y diseñado para que la experiencia de juego online sea cada vez más real y extraordinaria.

En este sentido, si estás pensando en equipar tu espacio con los últimos productos del mundo gamer, entonces seguramente esta noticia te va a interesar. Mantente atento pues en los próximos días vas a poder comprar todos los productos que buscas, a un precio increíble y sin moverte de tu casa.

El Cyber Monday está próximo, y durante este mega evento, de 3 días, encontrarás descuentos increíbles en miles de productos de diferentes categorías, de más de 500 marcas. Por supuesto que muchos de los artículos que buscas, estarán incluidos en la promoción, por lo que te alentamos a que aproveches esta oportunidad y armes tu pack gamer como más te guste.

Si aún no sabes cuales son los accesorios fundamentales que no te pueden faltar para tener una auténtica pieza gamer, entonces sigue leyendo que a continuación te contaremos todo lo que debes saber para que no se te escape ningún detalle a la hora de comprar.

Accesorios gamer, ¿son todos lo mismo?

Esta es una pregunta que seguramente te has puesto a pensar más de una vez, a la hora de buscar productos para sumar realismo y calidad a tus videojuegos. Lo que te vamos a contar, es que hay algunas características puntuales que debes buscar en un kit gamer, para que no te equivoques en tu elección, ya que no todos los productos que llevan el adjetivo “gamer” realmente te van a servir como aseguran.

Si ya te has comprado el ordenador necesario y has invertido en una buena plaqueta de sonido y video, entonces ahora sólo falta que completes tu kit con los mejores productos gamer disponibles para que tu habitación gamer sea una maravilla.

Como premisa fundamental en todos los accesorios que aquí te presentaremos, nos vamos a enfocar en su comodidad y rapidez de reacción, ya que como sabemos sólo un microsegundo puede ser la diferencia que te haga ganar o perder una partida.

Los imprescindibles a la hora de armar tu kit

Silla gamer:

Uno de los elementos más importantes, si se trata de preservar la buena salud física a la hora de jugar, y por eso hemos elegido empezar por acá. Es muy importante que prestes atención a la cantidad de horas que seguramente pasarás sentado frente a la pantalla y por eso es súper importante que lo hagas de una manera en la que tu cuerpo se sienta cómodo.

Aprovecha el Cyber Monday para adquirir una silla ergonómica que colabore con brindarte una buena postura, es fundamental. Debes tener en cuenta algunos puntos importantes como lo son tu peso y tu altura ya que es necesario que la silla se adapte perfectamente bien a tu contextura física para funcionar correctamente.

Entre las otras cosas que debes buscar, es que tenga apoyabrazos regulables en altura, para acomodar tu postura aún mejor y que tus brazos se encuentren a 90 grados. Y, si es posible, ruedas que no dañen el piso, ya que el juego puede ponerse intenso algunas veces.

Algunas sillas también traen cojines para acomodar la postura de las cervicales y las lumbares, si este es tu caso, entonces te recomendamos que los elijas

2. Mouse ergonómico y alfombrilla

Cuando elijas un mouse para jugar, presta atención a que tenga los suficientes botones y además luces RGB. Esto no es sólo por diseño, sino que tiene una explicación, seguro vas a preferir jugar en espacios con poca luz ambiente para potenciar la experiencia de juego, estas luces serán claves a la hora de jugar con poca luz.

El complemento ideal de mouse de alta calidad óptica, es el pad o almohadilla extra large, lo cual le dará a tu mouse, una superficie estable y cómoda para deslizarse correctamente. Estas no sólo contienen al mouse sino que también podrás apoyar el teclado y evitar que este se mueva. Algunas además vienen con iluminación led alrededor, lo cual la hace más vistosa

3. Guantes

Tal vez estos sean los accesorios más novedosos para muchos. Los guantes gamer son ideales para aquellos que juegan en PC, ya que les dan mayor confort y seguridad a los jugadores. Poseen una cubierta de teflón en la zona del antebrazo lo que evita lesiones por fricción y una extensión que controla la rotación de las muñecas.

4. Teclado

Dentro de las opciones que existen disponibles, podrás elegir entre los inalámbricos, con cable, o con luces led. Lo que sí debes tener en cuenta es que se han vuelto a usar los teclados con tecnología mecánica reemplazando a las nuevas que conocemos de membrana. Esto se debe a que el nivel de respuesta es muy superior y son muchos más precisos rápidos para jugar videojuegos.

5. Auriculares

Este accesorio es de los más importantes a la hora de jugar ya que serán los encargados de darle absoluto realismo a tus partidas. Para esto debes tener en cuenta lo siguiente:

• Debe tener micrófono para jugar online

• Elige los de sonido envolvente

• Con cancelación de ruido

Ya estás listo para jugar

Con todas estas recomendaciones no necesitarás ser un gamer experto para saber qué conviene comprar. Además, ya tienes el dato de la próxima jornada de descuentos con lo que estás listo para conseguir los mejores accesorios con excelentes precios.