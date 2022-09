Mejores prendas para hacer deporte

Hacer deporte es sinónimo de salud, desde siempre que lo escuchamos, y que se han encargado de que lo sepamos. Y aunque muchas personas incorporan el deporte a sus vidas de manera natural, están quienes comienzan a practicarlo en otra etapa de sus vidas. Tanto el primer grupo como el segundo, saben que para practicar cualquier actividad física hay que tener distintos elementos.

En muchos casos, un deporte específico significa que tengamos que hacer alguna inversión necesaria para practicarlo, como puede ser una raqueta o un palo de golf. Pero si estamos pensando en iniciar alguna práctica, antes que nada en lo que debemos fijarnos es en tener ropa cómoda que nos permita realizar la actividad física que elijamos.

Una de las prendas más buscadas son los shorts de mujer. Pero no estamos hablando de shorts jeans mujer, ya que estos quizás no sean los más recomendados cuando pensamos en ropa que no nos restrinja el movimiento. Sí podemos pensar en un short tiro alto mujer, que resultan ser una gran opción que ayuda a sostener toda la zona abdominal si se encuentra confeccionado en telas tipo spandex que permitan respirar a la piel.

Cualquier short deportivo no solo dará comodidad, sino también que se verá muy bien. Y no tengas duda que encontrarás en todos los colores, incluso la opción más tradicional y sobria de unos shorts negro mujer.

Por otro lado, los polerones en Chile son también prendas de lo más requeridas para hacer deporte. Los polerones para hombre en esta última temporada vienen en colores muy energéticos.

Además, existen un montón de cortes de polerones hombre, así que no te será difícil encontrar uno que te pueda sentar a gusto. Además, si te apuras, puedes llegar a conseguir un buen polerón hombre oferta.

La moda Athleisure: una nueva manera de sentir la ropa

En los últimos años, la moda athleisure ha hecho que muchas marcas que no se dedicaban a la ropa deportiva comenzaran a incorporar este tipo de prendas en sus colecciones. Y esa incorporación significó una revitalización de la ropa deportiva. Por esto, comenzaron a verse diseños más osados de ropa deportiva, convirtiéndose en las prendas usadas tanto para la vida cotidiana como para salir.

El fenómeno llegó a niveles insospechados. ¿Quién se imaginaba en el año 2010 a alguien usando pantalón de vestir y chaqueta con zapatillas deportivas? Y sin embargo, esta moda significó que hoy el calzado deportivo también se elija para ser usado en ocasiones formales.

El concepto de comodidad empezó a ganar cada vez mayor cantidad de adeptos, priorizando aquellas prendas que no nos limiten, aquellas prendas nos permitieran hacer todo lo que queramos. Y obviamente, que además esa ropa sea bonita.

La pandemia supo profundizar esta exigencia de los fanáticos de la moda athleisure. Durante las cuarentenas, lo importante era ante todo, la comodidad. Y ahora, a lo largo de todo este 2022, varias marcas de ropa deportiva decidieron profundizar este rumbo enfocándose en el confort y en la funcionalidad deportiva.

Amoldar tu ropa según tus necesidades

Si la moda athleisure ya te había convencido de antes, entonces sabes que es muy importante conocer las distintas marcas de ropa deportiva para saber cuáles se adaptan mejor a tu necesidad. Si buscas ropa deportiva, como los shorts mujer, para crear un perfil y estilo urbano, existen algunas marcas de ropa que se centrarán más en el plano estético.

Pero si por el contrario, lo que buscas es poder tener ropa deportiva que sea cómoda, que permita respirar a tu piel y que se pueda usar y lavar muchas veces sin que eso la arruine rápidamente, entonces debes pensar en aquellas marcas que pretenden mejorar la experiencia deportiva.

Las mejores marcas de ropa deportiva para comprar

Las marcas más conocidas de ropa deportiva (tanto aquellas low cost como las de lujo) se han esforzado por diseñar cada vez más conjuntos deportivos sosteniendo como visión la funcionalidad en equilibrio con lo estético y la sostenibilidad de sus colecciones, pensando en la producción de cercanía.

Fila

La gran casa de ropa deportiva de origen italiano tiene una colección 2022-2023 muy interesante. Si bien destaca por su calzado deportivo, vas a querer algo de la ropa deportiva de esta colección -aún si no quieres comprarla para hacer deporte.

Sus diseños mezclan colores pasteles como el lila con brillos como el plateado. El verde pastel, el neón, el rojo en tonos coralinos comienzan a ganar terreno, y así lo veremos reflejado en su propuesta de parkas urbanas.

Pero también aparecerán en tops y leggings que recuerdan a los diseños de los años 80-90, perfectos para hacer cualquier tipo de actividad. No te olvides de chequear polerones, pantalones y poleras, que de seguro te gustarán tanto para sudar como para completar tu estilo.

Diadora

En este caso, la colección de Diadora opta por jugar con los metalizados de una manera más osada dándoles mayor presencia. Esto se ve en sus nuevos modelos de calzado que son increíbles. De cualquier forma, la marca continúa sosteniendo sus modelos más tradicionales y menos estridentes.

Sus camisetas para correr, lo suficientemente holgadas e increíblemente sobrias, están confeccionadas con telas de alta tecnología para permitir la correcta respiración de la piel, lo cual las hace una gran opción para quienes necesitan camisetas deportivas.

También encontraremos sus leggings buddyfit, que resultan ser super cómodos para cualquier actividad de alto rendimiento.

Adidas

Entre todas las marcas, no podía faltar Adidas, que propone una colección donde los conjuntos deportivos tienen gran presencia. Encontraremos todo tipo de polerón deportivo hombre y camisetas en colores más tradicionales como los de la gama de lo azules, y negros, aunque también, los estampados están presentes en varios modelos de leggins.

Pero además de los polerones hombre, la colección cuenta con varios modelos de polerones en colores muy saturados, perfectos para cualquier outfit color blocking. Turquesas, morados, verdes irrumpen con toda la presencia para dotar de color y vitalidad.

Otro color muy presente en esta temporada son la gama de los rosados, en especial los rosas pálidos. Pantalones, leggins, detalles en rosado en camisetas y zapatillas se encuentran presentes para todos los gustos.