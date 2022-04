Estas son las aficiones de los jugadores de fútbol más allá del deporte

Las redes sociales nos permiten conocer mucho a nuestras celebridades favoritas. Gracias a ellas, sabemos cómo pasan su tiempo libre las principales estrellas deportivas. ¿Quieres conocer cuáles son las aficiones de los jugadores de fútbol más allá del deporte? A continuación, te las presentamos.

Jugar al póker

El poker en linea y los torneos que se realizan en torno a este juego de azar son uno de los pasatiempos favoritos de muchos jugadores de fútbol. Neymar es uno de los futbolistas que más disfruta participar de este deporte mental. De hecho, el delantero brasilero compartió esta afición con Gerard Piqué en su paso por el Barcelona. Ambos coinciden en que podrían dedicarse al póker al terminar su carrera profesional.

Navegar

Cristiano Ronaldo es el futbolista que más disfruta de la navegación en sus ratos libres. Al delantero luso se lo ha visto en redes sociales navegando con su familia en más de un ocasión. De hecho, CR7 afirmó que es uno de sus pasatiempos favoritos y que nada le gusta más que encontrar rincones recónditos del planeta que muy pocas personas conocen. Por su parte, a Álvaro Morata y Thibaut Courtois también se los ha visto navegando, pero en las playas de Ibiza. Este es un destino muy popular entre los futbolistas que quieren desconectarse y pasar tiempo libre en el mar.

Jugar videojuegos

Cada vez hay más aficionados a los videojuegos y los futbolistas no son la excepción. Lionel Messi es uno de los más reconocidos seguidores de este entretenimiento digital. Lo que más disfruta el delantero argentino son los videojuegos de fútbol y, en más de una ocasión, sus seguidores se preguntaron si utiliza su propio avatar en los partidos que disputa en el FIFA. Otro argentino aficionado a los videojuegos es el Kun Agüero; de hecho, al ex delantero le gustan mucho los deportes electrónicos y decidió crear su propio equipo para participar de las competencias que se realizan en Argentina y en España. Por supuesto, no es el único que ha incursionado en este tipo de emprendimientos; a Piqué también se lo conoce por sus proyectos en este sector.

Tocar instrumentos

Por otro lado, hay muchos futbolistas que, en sus ratos libres, disfrutan de la música. El delantero Mario Balotelli toca muy bien el piano y ha sorprendido a muchos con su interpretación del himno italiano. Por su parte, Dani Alves toca la guitarra y el género musical que más le gusta es el reguetón. Sin embargo, no todos tocan instrumentos únicamente para pasar un buen rato; muchos se han animado, incluso, a grabar canciones. Es el caso del Kun Agüero, Sergio Ramos y Ronaldinho.

Pintar cuadros

Cuando se recuperaba de una lesión, Sergio Ramos sorprendió a todos sus seguidores en redes sociales. Es que el defensor posó junto a unos cuadros que él mismo había pintado. Aunque muchos lo han criticado por los resultados finales, el español se mostró contento por compartir su afición por la pintura con el público.

Jugar al póker y a los videojuegos, navegar, tocar instrumentos y pintar cuadros son algunas de las aficiones de los futbolistas.