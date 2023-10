Cuáles son los accesorios infaltables para aprovechar al máximo todo lo que PlayStation 4 ofrece

En el universo de los videojuegos la famosa consola PlayStation es sin duda una de las más emblemáticas de todos los tiempos. Desde el primer modelo presentado en 1994, PlayStation se ha posicionado como una de las favoritas del público.

En la actualidad se pueden encontrar muchos modelos de PlayStation a la venta, ya que cada 6 o 7 años la empresa presenta un nuevo modelo en el mercado. Si bien el último modelo es el de PS5, los modelos anteriores aún continúan muy vigentes.

Tal es el caso de la consola Play 4, que sigue siendo muy buscada y utilizada por usuarios en todo el mundo. Los juegos de la PS4 aún tienen gran vigencia y los accesorios para disfrutar de una óptima experiencia de juego siguen disponibles.

Los mejores juegos de la PlayStation 4

Nicolás González, más conocido como Kane BlueRiver por su Nick gamer, es un gamer chileno que ha logrado grandes victorias, como el campeonato mundial en Ultimate Marvel vs Capcom 3, uno de los hitos gamers más importantes.

De acuerdo con Kane BlueRiver, entre los mejores juegos de PlayStation 4 se encuentran, además de Marvel vs Capcom, “de los de más atrás, mi favorito es Capcom vs. SNK 2, multitud de personajes y estilos de juego, y además, recomiendo el King of Fighters XIII, una belleza en el aspecto visual”.

El famoso gamer chileno recomienda también títulos actuales para jugar en las distintas versiones de la consola, como la PlayStation 4 pro: “Actuales recomiendo personalmente cualquiera que tenga buen rollback como Killer Instinct, Skullgirls, King of Fighters 2002 Unlimited Match, Guilty Gear XX Accent Core +R. Además de eso, creo que mis juegos favoritos de esta generación son Tekken 7 y Guilty Gear Xrd Rev2”.

Control de mando y audífonos: dos infaltables

Para poder disfrutar de la mejor experiencia de juego, es fundamental elegir un control PS4 y audífonos que se adapten al estilo de cada jugador. Se pueden encontrar muchos modelos de estos accesorios con distintas características en el mercado.

Controles de mando

El mando PS4 es uno de los elementos más importantes para poder aprovechar al máximo toda la experiencia de juego que ofrece la consola junto con uno de los títulos.

Se pueden encontrar muchos modelos diferentes de joystick PS4 para que cada usuario elija el que mejor se adapte a su estilo de su juego y a su presupuesto. Hay mandos con cable o inalámbricos y con diferentes funciones.

Si bien se pueden encontrar joysticks de muchas marcas, comprar un control de PS4 original es la mejor alternativa para poder disfrutar de un accesorio de calidad y durabilidad, que garantiza la mejor experiencia con PlayStation.

A veces pueden resultar algo costosos los controles de mando, por eso es una gran alternativa chequear cuando aparecen días de descuento o control PS4 original oferta para comprar un excelente accesorio a un precio más bajo que el habitual.

Audífonos

Los audífonos PS4 son el siguiente elemento fundamental para poder vivir una experiencia de juego optimizada. Los distintos tipos de audífonos que se pueden encontrar en el mercado son el accesorio ideal para completar la experiencia de juego.

Elegir el audífono gamer PS4 ideal no es tarea sencilla, ya que son muchos lo que se pueden encontrar, con diferentes características y precios. Más adelante conoceremos algunas de las mejores opciones.

Entre las distintas opciones de audífonos gamer PS4 que se pueden elegir, los inalámbricos son de los más vendidos, ya que brindan mayor comodidad y libertad de movimientos durante el momento de juego.

Los audífonos inalámbricos PS4 permiten disfrutar de una experiencia más real e inmersiva en cada una de las partidas, escuchando con detalle todo lo que sucede y comunicándose con otros jugadores para llevar adelante el juego.

También se pueden encontrar a la venta audífonos bluetooth PS4, uno de los modelos de audífonos inalámbricos más buscados, ya que permiten sincronizar cualquier dispositivo a través de la tecnología Bluetooth.

El precio audífonos PS4 varía de acuerdo con el modelo, la marca y las características. No son accesorios económicos, pero de todas maneras merece la pena comprar audífonos de buena calidad para disfrutar mejor cada experiencia.

Los mejores controles de mando para PS4

Como mencionamos anteriormente, se pueden encontrar muchos controles de mando diferentes para PS4, lo que en algunos casos puede resultar confuso para poder elegir el ideal. DualShock es la serie de controles originales de PlayStation.

La mayoría de los controles se adaptan perfectamente a distintos dispositivos como PC de diferentes empresas, lo que hace que sean versátiles y se pueden utilizar en una gran variedad de situaciones y juegos.

Entre los mejores controles para PS4 se encuentran el clásico DualShock 4, Razer Raiju Ultimate, Astro C40 TR y Evil Shift para PS4, entre otros.

DualShock 4

DualShock 4 es el control de mando original para PS4. Este control es uno de los mejores que se puede encontrar en el mercado gracias a su excelente calidad y a la comodidad que brinda su diseño ergonómico durante su uso.

Este modelo de mando comparte algunas características con los modelos anteriores, como la botonera, el panel táctil, las palancas, gatillos, la barra luminosa trasera y más. Al igual que otros mandos, el DualShock 4 también es inalámbrico, lo que aporta aún más comodidad durante el juego.

Razer Raiju Ultimate

Otro de los modelos que resulta ideal para jugar en PlayStation 4 es el control Razer Rajiu Ultimate. Al igual que el DualShock, este modelo de Razer es inalámbrico, brindando mayor comodidad al jugador.

Entre las características que presenta el control de mando Razer Rajiu Ultimate se distinguen su diseño ergonómico, funda de alta resistencia, palancas intercambiables, conectividad Bluetooth o por cable, botones mecánicos, entre otros.

Astro C40 TR

En tercer lugar nos encontramos con el control de mando Astor C40 TR, que ofrece características de alto rendimiento para los jugadores más exigentes. Entre las características principales de este mando, se destacan su excelente calidad y solidez.

Además, este control ofrece la posibilidad de cambiar el stick, estuche de viaje con todos los accesorios, disparadores de área, paradas de disparador incorporadas, almacenamiento de configuraciones, conectividad inalámbrica o con cable.

Evil Shift

Finalmente, el cuarto control para PS4 que se posiciona como una de las mejores alternativas es el modelo para PS4 de Evil Shift. Este mando tiene un sistema de paletas más pequeñas y ergonómicas, ideales para optimizar el tiempo de respuesta.

Entre sus principales características se distinguen su personalización, barra de pulgar de cuatro alturas, disparador táctil, posibilidad de aumentar la tensión de la barra, entre otras.

Los mejores audífonos para PS4

Además del control de comando, es muy importante elegir con cautela los audífonos que se van a utilizar para jugar los distintos títulos de la PS4. Se pueden encontrar muchos modelos diferentes para que cada usuario elija el que mejor va con su estilo de juego.

Los audífonos en el mundo gamer se utilizan para varios propósitos. En primer lugar, para poder escuchar con más atención cada detalle sonoro del juego; también para poder comunicarse con otros jugadores en aquellos juegos multijugador; finalmente, resultan fundamentales para disfrutar de una mejor experiencia de juego.

Al igual que sucede con los controles, también se pueden encontrar audífonos inalámbricos o con cable. La elección del modelo ideal depende del estilo de juego de cada usuario y de sus necesidades.

Entre los mejores modelos de audífonos se encuentran el PlayStation Gold, HyperX Cloud, HyperX Cloud Stinger y Turtle Beach Recon 50P. A continuación conoceremos algunas de las características de cada modelo.

PlayStation Gold

Los audífonos PlayStation Gold son uno de los modelos más elegantes que se pueden encontrar en el mercado. Gracias a su diseño liviano y cómodo, pueden ser utilizados por varias horas sin que eso genere ningún tipo de molestia.

Entre sus características se destacan su sonido envolvente 7.1, compatibilidad con los lentes de realidad virtual, micrófonos ocultos con cancelación de ruido, posibilidad de usarlos de manera inalámbrica o con cable, entre otras.

HyperX Cloud

En segundo lugar se encuentran los audífonos de diseño deportivo HyperX Cloud, que se destacan por su diadema acolchada, su tamaño grande que brinda mejor cobertura de oídos y peso liviano.

Entre las características principales de estos audífonos se encuentran su sistema de sonido que potencia los bajos, gran fidelidad de sonido, micrófono incorporado con cancelación de ruido, estructura de aluminio y control de audio integrado, entre otras.

HyperX Cloud Stinger

En tercer lugar se encuentran los audífonos HyperX Cloud Stinger, que a diferencia del modelo anterior resultan aún más livianos y su diseño es más sofisticado y vanguardista.

Respecto a sus características técnicas se pueden distinguir sus auriculares de 50 mm que ofrecen sonido de alta fidelidad, micrófono incorporado en el auricular izquierdo con cancelación de ruido, orejeras giratorias y mayor potencia, entre otras.

Turtle Beach Recon 50P

Finalmente, en el cuarto lugar de esta lista se encuentran los audífonos Turtle Beach Recon 50P, más prácticos que otros modelos gracias a su diseño plegable. Estos audífonos resultan ideales para quienes recién comienzan a interiorizarse en el mundo gamer.

Entre sus características se pueden distinguir su sistema de altavoces de 40mm, excelente definición de toda la frecuencia sonora, reducción del ruido exterior, micrófono desmontable para colocar durante le juego y quitar en otras situaciones, entre otras.

