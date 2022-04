Hay muchas razones para hacer trading con acciones de empresas automovilísticas. Los inversores se pueden fijar en sus libros de cuentas o en la evolución de sus productos y las dos opciones son válidas.

En un sector que evoluciona tan rápido como es el de los vehículos eléctricos algunos inversores se fijan en cuál es el coche eléctrico más rápido del mundo. Para ellos es una buena forma de valorar qué firma automovilística está avanzando o innovando más en el sector.

Como dicen en una publicación especializada en el sector automovilístico, hace apenas unos años el coche eléctrico más rápido del mundo no era realmente rápido. Sin embargo, los últimos avances en las tecnologías que impulsan los vehículos eléctricos, los mejores coches eléctricos podrían poner en problemas al coche más rápido del mundo.

Tesla no para de batir las estadísticas de firmas clásicas como Ferrari, Porsche o Maserati en ensayos de motor fuera de las luces. Y algunos vehículos eléctricos llamados ya hypercars o hipercoches eléctricos ya parecen capaces de alcanzar las 62 millas por hora en menos de dos segundos. Vamos, que estos nuevos modelos no ofrecen solo velocidad, sino también aceleración.

Tesla ha sido el primer fabricante fuera de la industria tradicional de motores de combustión que ofreció vehículos eléctricos súper rápidos al mercado. Pero hoy ya hay varias firmas fabricantes de vehículos eléctricos. Entre ellas, nombres tan conocidos de la industria de los coches rápidos (pero de motor de combustión) como Porsche, Audi o BMW.

Sin embargo, para hacer trading en estas empresas hace falta algo más que un vehículo muy rápido. La clave para ello es que ofrezca coches eléctricos rápidos, pero que se vendan bien. Y para eso han de ser coches eléctricos cómodos, tranquilos y confortables. No importa tanto en un vehículo eléctrico el precio, porque no se trata de coches al alcance de cualquier comprador.

No obstante, dicen los expertos que un coche eléctrico que ofrezca esas prestaciones punteras en velocidad o aceleración es más atractivo porque, por muy caro que sea, sus homólogos con motor de combustión son más caros.

Los coches eléctricos más rápidos del mundo

Los medios especializados aportan una lista a enero de 2022 que incluye modelos procedentes de empresas cotizadas y con cuyas acciones se puede hacer trading.

Nosotros no vendemos coches, pero entendemos que esta lista contiene datos que pueden ayudar a decidirse a un inversor que quiere hacer trading con acciones de empresas automovilísticas, y mejor si son fabricantes de vehículos eléctricos.

En la lista de los coches eléctricos más rápidos del mundo se cuelan el Jaguar I-Pace, Porsche Taycan Turbo S, Tesla Model S, Audi RS e-tron GT, Auidi e-tron S, Ford Mustang Mach-E, Mercedes Benz EQC, Polestar 2, Kia EV6 o BMWi4.

Quizás los inversores quieran más datos antes de elegir en qué empresa quieren hacer trading. Pues bien, como referencia, hemos encontrado datos de otra publicación que señala que los coches eléctricos más rápidos en 2021 alcanzaban las 155 millas por hora (unos 250 kilómetros por hora).

Esas velocidades ya habían sido registradas en el Tesla Model X, Porsche Taycan 4S, Tesla Model Y Performance, Tesla Model S y Porsche Taycan Cross Turbo. Algo por detrás de estos modelos estaban el Audi e-tron GT (152 mph), Porsche Taycan Cross 4S (149 mph) y Tesla Model 3 Long Range (145 mph).

Curiosamente, no hay muchos coches eléctricos en esta lista de fabricación china. Es posible que los fabricantes chinos no ofrezcan sus coches para este tipo de pruebas o que no faciliten este tipo de información. También puede ser que no les interese esta carrera. No importa demasiado porque, aunque quisiéramos, no podemos hacer trading con empresas automovilísticas chinas.