Algunos consejos menos conocidos sobre el CV que te harán conseguir el trabajo de tus sueños

Recopilamos algunos consejos sobre la preparación del CV que son menos conocidos pero muy fundamentales.

Utiliza plantillas de CV profesionales: En lugar de crear un formato de CV totalmente nuevo, puedes simplemente descargar los modelos existentes de cv ejemplares en esta página y personalizarlos.

No es necesario que enumeres todas tus experiencias laborales: Si tienes experiencias laborales de las que no te sientes orgulloso o que no son relevantes para la oportunidad actual, deberías omitirlas. Mencionar que vendías hamburguesas cuando tenías 17 años probablemente no te ayudará a conseguir ese puesto de ejecutivo.

Ve con lo que tienes: Si nunca has tenido una experiencia laboral real, basta con que incluyas tus trabajos de verano o de voluntariado. Si aún no tienes un título, menciona el título y la fecha estimada de finalización. Mientras esos puntos sean relevantes para el trabajo en cuestión, no importa si son oficiales o no.

Vende tu perfil: Recuerda que estás tratando de venderte a ti mismo. Mientras no te pases de la raya, todos los esfuerzos de marketing que puedas poner en tu currículum (en su contenido, diseño, método de entrega, etc.) te darán ventaja sobre los demás candidatos.

No incluyas información irrelevante: La información irrelevante, como la afiliación política, la religión o las preferencias sexuales, no te ayudará. De hecho, podría incluso perjudicar tus posibilidades de conseguir una entrevista. Simplemente, omite esa información.

Utiliza "Sr." y "Sra." (si es apropiado): Si tienes un nombre de género neutro , como Alex o Ryan, asegúrate de incluir el prefijo Sr. o Sra., para que los empleadores no se confundan con tu género.

No mientas, por favor: Parece una obviedad, pero te haría gracia descubrir la cantidad de gente que miente en sus currículos. Hay que evitar incluso las pequeñas mentiras. Además de ser un error, la mayoría de los departamentos de recursos humanos comprueban los antecedentes hoy en día, y si eres un mentiroso podría arruinar tu credibilidad para siempre.

Ten en cuenta el salario: La imagen que vas a crear con tu currículum debe coincidir con el salario y el nivel de responsabilidad al que aspiras.

Analiza los anuncios de empleo: En los anuncios de empleo encontrarás mucha información útil. Analiza no sólo el anuncio al que vas a optar, sino también los de empresas del mismo segmento o que ofrecen puestos afines. Deberías ser capaz de identificar qué perfil están buscando y cómo debe presentarse la información.

Haz que otra persona revise tu currículum: Incluso si crees que tu currículum está bien, sería una buena idea pedir una segunda y tercera opinión sobre él. Solemos ser ciegos a nuestros propios errores o a nuestra forma de razonar, así que otra persona estará en buena posición para evaluar la calidad general de tu currículum y hacer las sugerencias oportunas.

Una o dos páginas: La longitud ideal para un currículum es un tema polémico. Sin embargo, la mayoría de los empleadores y especialistas en selección de personal dicen que debe tener una o dos páginas como máximo. Ten en cuenta que, siempre que esté toda la información necesaria, cuanto más corto sea tu currículum, mejor.

Utiliza verbos de acción: Un consejo muy común para los solicitantes de empleo es utilizar verbos de acción. ¿Pero qué son? Los verbos de acción son básicamente verbos que llamarán la atención más fácilmente y que comunicarán claramente cuál ha sido tu experiencia o tus logros. Algunos ejemplos son gestionar, entrenar, ejecutar y planificar. Aquí puedes encontrar una lista completa de verbos de acción dividida por categorías de habilidades.