5 opciones de notebooks en oferta si quieres renovar tu equipo

Los computadores y notebooks se han conformado como un elemento de trabajo y de entretenimiento fundamental en la actualidad.

Debido al confinamiento que debimos atravesar en nuestras casas y a los cambios en las dinámicas de trabajo a distancia, ahora resulta indispensable contar con un equipo que sea confiable, rápido y que brinde prestaciones a la altura de todas nuestras necesidades.

Sin embargo, al momento de elegir notebooks que cumplan con todos los requisitos y que, a su vez, ofrezcan una buena relación calidad-precio, puede ser difícil tomar una decisión debido a la abundancia de ofertas disponibles en el mercado. Además, no es tan simple determinar qué marca preferir por sobre otra, en caso de que no tengan preferencia por una en particular.

A continuación, te ayudaremos a elegir buenos notebooks en oferta y te daremos algunos tips para elegir el momento ideal para comprar un nuevo equipo y poder ahorrar en el proceso. De manera que puedan estar satisfechos con lo que compren.

Aprovechar las ofertas y los eventos como el Cyber Monday

Si no tienen urgencia por renovar sus equipos y pueden elegir la fecha específica en la que quieren comprar un nuevo computador, les recomendamos que esperen hasta que llegue el Cyber Monday. De manera que puedan ahorrar lo máximo posible con los descuentos que suelen aparecer en estas fechas.

En concreto, el Cyber Monday es un evento en el que las grandes compañías del comercio electrónico, en conjunto con distintas marcas de gran relevancia en el mercado, brindan ofertas, descuentos y promociones exclusivas para quienes compren en línea. Por lo que resulta el momento más indicado para renovar los dispositivos electrónicos si así lo consideran.

De esta forma, si pueden esperar hasta la llegada de este evento de ventas virtual, les recomendamos que compren su notebook en Cyber Monday. Así como también van a poder aprovechar para comprar cualquier otro tipo de productos, accesorios y dispositivos electrónicos que deseen.

Qué modelos de notebooks conviene elegir

Como ya lo mencionamos, cada usuario tiene necesidades particulares y un presupuesto determinado para adquirir el mejor producto que pueda por un precio accesible. A continuación, les recomendaremos cinco de los modelos más buscados del mercado, independiente de que existan otros más atractivos.

Además, al momento de determinar qué componentes quieren que tenga un buen computador portátil, les recomendamos que se fijen en los siguientes aspectos:

Microprocesador : de cuatro núcleos o más, por encima de la quinta generación.

: de cuatro núcleos o más, por encima de la quinta generación. Memoria RAM : de 8 GB o más, tipo DDR4 o mejor.

: de 8 GB o más, tipo DDR4 o mejor. Almacenamiento: se recomienda disco duro de estado sólido o SSD.

Notebook Chuwi i3 6157U– 8 GB

Esta marca de notebooks podrá no ser muy conocida, pero ofrece una excelente calidad por un precio muy conveniente. Además de que los componentes que brinda son mucho más confiables que los que ofrecen sus competencias directas.

El microprocesador i3 (de la firma Intel) es de sexta generación, lo que asegura una tecnología de hilos conductores mucho más avanzada. También cuenta con 8 GB de memoria RAM y, como una excelente ventaja que sorprende por el bajo precio de este producto, cuenta con un disco duro de estado sólido (SSD) de 256 GB.

Notebook HP 14-cf2052la - Intel Core i3 - 8GB

Este computador de la firma Hewlett Packard ofrece excelentes especificaciones técnicas a un costo no muy elevado. Es apenas un poco más caro que el notebook anterior, pero cuenta con una pantalla 1 pulgada más grande y ofrece el paquete de Microsoft 365 Personal incluido.

El resto de las prestaciones son similares a la computadora Chuwi, pero contar con el paquete de Office es una ventaja muy significativa, debido a que permite realizar todo tipos de trabajos con las aplicaciones más reconocidas del mercado.

Notebook Acer Aspire 5 – Intel Core i3 – 12 GB

Este computador ya presenta especificaciones mucho más altas que las mencionadas anteriormente en lo que respecta a la capacidad de la memoria RAM. Acer es una marca muy confiable y ofrece productos de gran calidad, por lo que es una alternativa muy conveniente.

En cuanto a sus otras características, también cuenta con un SSD de 256GB, por lo que es muy similar en cuanto a almacenamiento y velocidad. Aunque una importante ventaja es que ofrece una pantalla de 15.6 pulgadas, en la que podrán tener una experiencia general mucho más agradable.

Acer Swift 3 – Intel Core i5 – 8 GB

Este notebook es un tanto más caro, pero ofrece especificaciones más especializadas. Así, resulta mucho más conveniente si pueden optar por este computador con el presupuesto que tienen estipulado. Además, ofrece la ventaja de ser mucho más rápido, ya que cuenta con un procesador de cuatro núcleos de última generación: un Intel i5.

Con relación a su capacidad de almacenamiento es más potente, ya que cuenta con unos 512 GB y un disco de tipo SSD. Y en cuanto a su tamaño de pantalla, es de unas 13.5 pulgadas.

HP Pavilion Gaming – Intel Core i5 – 8 GB

Para quienes exigen una capacidad de procesamiento mucho más alta y quieren contar con una experiencia de gaming inmersiva y mucho más fluida, por un precio asequible, esta es una excelente opción. Principalmente por sus componentes, aunque también porque incorpora una tarjeta de vídeo dedicada.

Su tarjeta de vídeo, es un factor fundamental para poder procesar los gráficos de los juegos más exigentes, así como para lograr un funcionamiento en líneas generales mucho más fluido. En concreto, se trata de la Nvidia Geforce GTX 1650 GTX, una de las mejores del mercado, que cuenta con 4GB de memoria dedicada.

En conclusión, hay varios aspectos a tener en cuenta al momento de elegir un nuevo notebook, por lo que recomendamos revisar las opciones más atractivas desde ahora. De esta manera, podrás aprovechar las ofertas cuando estén disponibles en los eventos próximos como el Cyber Monday.