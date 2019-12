Triumph Motorcycles reaparece en el universo de James Bond

Las variedades Tiger y Scrambler son parte de "Sin Tiempo para Morir", la última película de James Bond, cuyo estreno está programado para abril de 2020.

Triumph Motorcycles reaparecerá en la saga cinematográfica de James Bond en abril de 2020, gracias a la irrupción de sus modelos Tiger y Scrambler en la película "Sin Tiempo para Morir".

Fue el equipo del taller de diseño del fabricante británico el que trabajó estrechamente para configurar varias motocicletas ​​con el equipo de dobles de la película dirigida por Cary Joji Fukunaga, quien filmó secuencias de acción en Italia, Noruega y Londres, entre otras locaciones.

“Literalmente, lo hemos dado todo, en escenas en terrenos con pendientes y rocas afiladas, barro profundo y muy pantanoso, altas velocidades, grandes saltos y enormes subidas y bajadas, en una variedad de condiciones”, relató el coordinador de dobles de la cinta, Lee Morrison.

Luego de efectuar grabaciones en tres sitios calificados como “claves”, el especialista reconoció que las motocicletas “han resistido la tarea increíblemente bien, sin ningún inconveniente mecánico, lo cual demuestra sus capacidades para ir a cualquier parte".

El nexo de Triumph Motorcycles con James Bond se remonta a 1971, cuando se pudo ver una Bonneville en Los Diamantes son Eternos. Luego, el agente secreto condujo una Daytona 600 en el videojuego James Bond 007: Everything or Nothing (2003). Más recientemente, una clásica Thunderbird apareció en la novela Trigger Mortis (2015).

La trayectoria cinematográfica de la marca registra intervenciones en El Gran Escape (1963), Mi Nombre es Violencia (1968), El Paciente Inglés (1996), Matrix (1999), Misión: Imposible 2 (2000), Daredevil (2003), El curioso caso de Benjamin Button (2008), Jurassic World (2015) y Tomb Raider (2018), entre otros largometrajes.









