SsangYong se declaró en quiebra

SsangYong, el cuarto fabricante de autos más grande de Corea del Sur, se declaró en quiebra en su país de origen tras no poder pagar a sus acreedores. Según Financial Times, esta solicitud demuestra que el gobierno surcoreano no salvará SsangYong u otra compañía con inversionistas extranjeros. Anteriormente, el fabricante pertenecía a Daewoo (General Motors Corea del Sur, pero actualmente el 75% de la empresa es controlado por el fabricante indio Mahindra & Mahindra.

Corea del Sur ha entregado paquetes de estímulo masivos a las empresas afectadas por el Coronavirus, pero los analistas creen que SsangYong no recibirá los mismos beneficios. Rescatar a SsangYong podría causar un efecto dominó en el que GM Korea y Renault Samsung también solicitan dinero de estímulo y el gobierno simplemente no puede permitirse ayudar a todas las empresas.

Mahindra se hizo con el control de SsangYong el 2010 pero no pudo obtener los resultados esperados en la década que nos deja. 2020 ha sido un año difícil para SsangYong, con interrupciones en sus operaciones que hicieron que el fabricante de automóviles no pagara 54,4 millones de dólares en pagos de préstamos a Bank of America, JPMorgan Chase y BNP Paribas. SsangYong podría salvarse si Mahindra encuentra un nuevo propietario. De hecho, una empresa con sede en California, EEUU, llamada HAAH Automotive Holdings podría participar en función de los informes de los medios locales en Corea del Sur. HAAH importa vehículos chinos a EEUU.

