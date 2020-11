¡Se filtró el nuevo Porsche GT3 992!

Dentro de los modelos que más se esperan en cada nueva generación de Porsche, se encuentra el GT3. A lo largo de este año, se han avistado una serie de unidades camufladas e, incluso, en febrero el fabricante alemán sembró la duda al haber puesto el modelo ya listo en su comercial del Superbowl. Bueno, ahora sí que se filtró el nuevo GT3 992.





Al parecer, las fotos son parte de una serie de imágenes promocionales de Porsche, por lo que no dudamos de su legitimidad. Lo más característico del GT3 es su alerón, por lo que comenzaremos por ahí. El nuevo GT3 992 incluye el mismo alerón visto en las fotos, es decir - te recomendamos leer lo siguiente viendo una foto de tal -, el fabricante alemán optó por uno en el que el plano principal y endplates son "agarradas por arriba" y no están unidas directamente por abajo. Lo sabemos, suena confuso, pero no pudimos explicarlo de una mejor forma. Continuando con la parte trasera, retiene el característico escape doble central del GT3 y un pequeño alerón cola de pato.

Más allá del alerón, el cambio radical se ve en el frente, ya que Porsche reemplazó la típica toma de aire delgada y estrecha bajo su logo de las generaciones anteriores por 2 tomas individuales gemelas a los lados del logo. También, eliminó las tomas de aire naca.

El interior es casi idéntico al 911 Carrera y Turbo, incorporando un grupo de instrumentos digitales con gráficos y logos GT3 y una pantalla de infoentretenimiento de 10,9 pulgadas. También observamos que está equipado con una tracción manual, pero lógicamente una automática PDK estará disponible.









Los rumores apuntan a que el GT3 992 estará alimentado por un motor flat six naturalmente aspirado de 4.0 litros que produzca más potencia que el actual - 500 CV -.

