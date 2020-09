¡Se filtró el nuevo Maserati MC20!

Si bien el nuevo Maserati MC20 será presentado oficialmente mañana, hoy se filtró el reemplazo del Gran Turismo.

Por lo que vemos en las fotos, Maserati no jugaba al decir que este auto marcaría una nueva era para la marca. Por un lado, no se parece mucho - salvo la parte trasera que es igual al Alpine A110 - a los otros autos de motor central del mercado y, por otro, ya no está alimentado por un motor Ferrari, sino que desarrollado por Maserati.

Te puede interesar: Ferrari descontinuó la GTC4Lusso





El nuevo motor "Nettuno" es un V6 de 3.0 litros desarrollado utilizando tecnología de la Fórmula 1. Vendrá en una gran variedad de potencia en los distintos modelos, pero el que vemos en el nuevo MC20 generaría 630 CV y 730 Nm de torque. No se sabe si será híbrido o no, pero es probable que sí.

Más información será revelada mañana en su presentación original.

¡Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales! (Haz click en el nombre)