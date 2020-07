¡¡¡SE FILTRÓ EL MERCEDES-AMG GT (R) BLACK SERIES!!!

Uno de los modelos más esperados del último tiempo aparentemente se filtró. Se trata del Mercedes-AMG GT (R) Black Series - ponemos la "r" en paréntesis ya que no sabemos si será parte del nombre o no -, el auto más radical de Mercedes hasta la fecha - el One no ha sido presentado, así que no lo consideramos -.

Antes de hablar de su increíble aerodinámica, debemos mencionar su potencia. Si bien Mercedes-AMG no ha revelado nada, la empresa Fastabast Taxi Experience - dedicada a dar vueltas en Nürburgring- aseguró que el nuevo Black Series montará el mismo motor V8 twin-turbo de 4.0 litros que otros modelos, pero tuneado para producir ¡720 CV! Y 850 Nm. Esto son 143 CV más que el GT R. Así, acelerará de 0 a 100 km/h en 3,3 segundos y alcanzará una velocidad máxima de aproximadamente 320 km/h. ¿Cómo lo saben? Porque pidieron uno para girar en el mítico circuito.

Te puede interesar: Este rarísimo Ford GT Roadster puede venderse por 10 millones de dólares





En cuanto al exterior, podemos ver muchísimas mejoras aerodinámicas. De hecho, son tantas que parece un GT3 para calle. Entre las más destacables podemos mencionar un nuevo capó con varias tomas de aire, una grilla más grande que casi llega al suelo. Lo que más llama la atención es el alerón trasero GIGANTE.

Gracias a las mejoras aerodinámicas anteriormente mencionadas, se rumorea que recorrió Nürburgring en menos de 7 minutos. Específicamente, 6 minutos y 58 segundos. Para ponerlo en perspectiva, el Porsche 918 Spyder - equipado con el paquete Weissach - lo hizo en 6 minutos y 56 segundos y el AMG GT R en 7 minutos, 10 segundos y 92 milisegundos.

Fastabast también reveló el precio: 281.000 dólares estadounidenses antes de los opcionales. Esto es, aproximadamente, $221 millones o 28,7 Toyotas Yaris. Eso sí, habrá un orden de prelación para ordenarlo: primero, a los futuros dueños del AMG One. Luego, los dueños de algún modelo AMG. Finalmente, el resto.





¡Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales! (Haz click en el nombre)