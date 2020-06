Mugen finalmente puso sus manos en el Civic Type R y este es el resultado

El kit de Mugen para el Civic Type R se monta directamente sobre la carrocería, no es necesario desmontar partes.

Mugen Motorsport es una empresa japonesa creada por Hirotoshi Honda, hijo del fundador de Honda, Soichiro Honda. Evidentemente, es una empresa especializada en la modificación y preparación de productos para competición de Honda. Y, ahora, pusieron sus manos en el Civic Type R.

Te puede interesar: BMW se despide de su i8 con 18 pinturas nunca antes vistas

En el frente, Mugen equipó un capó de fibra de carbono o de fibra de vidrio del color de la carrocería y un lip, mientras que a los costados destacan las llantas multirradio de 20 pulgadas y retrovisores y faldones de fibra de carbono. Pero las modificaciones más notorias son en la parte posterior: un alerón trasero de fibra de carbono o de vidrio, un alerón de techo, luces LED rediseñadas y un difusor a medida.





Eso sí, no se trata de partes para mejorar - o empeorar, depende del gusto - el look del Civic Type R, sino que fueron sometidas a análisis informáticos para mejorar la disipación de calor y la calidad aerodinámica general. Cabe destacar que Mugen no tocó el motor, pero sí agregó escapes de titanio.

Si quieres el kit completo, te saldrá caro. El capó cuesta casi 10.000 dólares (la mitad si optas por el de plástico), las llantas 8.826 y el alerón cuesta 13.114. En total, 31.940 dólares y eso que omitimos otras partes. Esto es, aproximadamente, $26,2 millones o 3,4 Toyotas Yaris.













¡Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales! (Haz click en el nombre)