Mercedes-Benz presentó sus nuevos Clase E coupé y cabrio

Mercedes-Benz actualizó su Clase E con un diseño armonioso con sus nuevos modelos. Sin embargo, no reveló los precios.

Tras presentar el Clase E sedán a principios de este año, Mercedes-Benz y Mercedes-AMG levantaron el velo de las versiones coupé y cabriolet del Clase E, y el nuevo E53 coupé y cabrio (Mercedes no publicó fotos del E450 coupé, así que incluimos imágenes del E53 coupé).

En el frente, el nuevo Mercedes-Benz E450 incorpora faros LED más planos, dándole un aspecto más elegante, y una nueva grilla de diamante también viene de serie. Si se opta por el paquete AMG Line, éste agrega puntos cromados a la grilla. En la parte trasera, las luces LED también se han rediseñado por completo y ahora coinciden con el diseño del Mercedes CLA.





Por primera vez, tanto el coupé como el cabrio están disponibles con el mismo motor de 6 cilindros emparejado con un generador de arranque integrado y un sistema de 48 voltios. Así, genera 367 CV y 500 Nm de torque. Gracias al EQ Boost, se puede aumentar la potencia en 21 CV durante un tiempo. Toda esta potencia puede ser transferida al eje delantero o a las 4 ruedas gracias a una transmisión automática de 9 velocidades. Si bien no se reveló su aceleración de 0 a 100 km/h, sabemos que su velocidad máxima estará limitada electrónicamente a 208 km/h.

Un interior lujoso y moderno

Yéndonos al interior, podemos ver el lujo característico del modelo mejorado. Así, hay nuevas opciones de acabado que incluyen madera de fresno gris. Para mejorar la comodidad, Mercedes ha agregado una nueva función del asiento del conductor que ajusta automáticamente la posición del asiento según la altura de la persona ingresada en la pantalla multimedia. Los asientos deportivos se pueden terminar en una variedad de combinaciones de materiales que van desde el cuero repujado hasta el cuero Nappa con acolchado de diamantes y, en el Clase E Cabrio, cuero reflectante del sol.

Otra novedad en el interior es un nuevo volante inteligente. Éste tiene un sensor de dos zonas en la parte inferior que es capaz de detectar si las manos del conductor están agarrando el volante o no, sin necesidad de que se mueva - la tecnología anterior requería que el conductor se moviera para poder detectarlo -. Si el conductor no sujeta la rueda con suficiente fuerza, el sistema no detectará un toque. Si las manos no tocan el volante durante un período prolongado de tiempo, el sistema iniciará una secuencia de advertencia. Si el conductor no responde, el sistema activará automáticamente la Asistencia de parada de emergencia del vehículo.















