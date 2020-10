¡Mercedes-Benz adquirió el 20% de Aston Martin!

A principios de este año, Aston Martin contrató al antiguo CEO de Mercedes-AMG, Tobias Moers. Este movimiento no tomó por sorpresa a nadie, ya que Mercedes era dueño del 5% de Aston Martin. Según el CEO de Mercedes, Ola Kallenius, el fabricante alemán no incrementaría su participación en Aston. Sin embargo, resultó no ser así ya que hoy anunciaron un acuerdo que sí lo hará.

Como parte de este acuerdo, Mercedes permitirá que el fabricante británico acceda a sus trenes motrices híbridos y eléctricos de próxima generación y a otros componentes y sistemas del vehículo. A cambio, los germanos recibirán el equivalente a 374 millones de dólares en acciones de Aston durante los próximos 3 años. Eso sí, no podrá superar el 20%.

Varios modelos de Aston Martin emplean el V8 twin-turbo de 4.0 litros de Mercedes-AMG, tales como el Vantage y el DBX. Gracias a este acuerdo, los futuros modelos británicos estarán alimentados por la potencia híbrida de AMG. Creemos que esta movida confirma que Mercedes no está interesado en fabricar superautos, pero sí participar de él. Por consiguiente, vieron en Aston Martin la oportunidad. Además, es una muy buena manera de aprovechar los millones de dólares empleados en el desarrollo de nuevas plataformas, ya que están adquiriendo participación accionaria - y, por consiguiente, derecho a las utilidades de Aston - sin realizar un gasto adicional.

