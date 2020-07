Mercedes-AMG lanzará una versión exclusiva del GT Black Series inspirada en la Fórmula 1

La semana pasada, Mercedes-AMG presentó oficialmente su esperadísimo GT Black Series. Gracias a los 730 CV que genera su motor V8 twin-turbo de 4.0 litros, es el Black Series más potente de la historia.

Según la página alemana "Mercedes-Fans", el fabricante germano presentará una edición limitada del modelo llamada GT Black Series P One Edition que costará 50.000 euros más que el modelo - aproximadamente, $45 millones o 5,8 Toyotas Yaris -. Eso sí, solo pueden adquirirlo las 275 personas que compraron un AMG One. Considerando que este último comienza en los 2,7 millones de dólares - aproximadamente, $2.123 millones o 276 Yaris -, 50 mil euros no parecen "tanto".

Según el sitio, no se tocó ni el motor ni la mecánica, de manera que solo son cambios estéticos. Eso sí, es evidente que su livery está inspirado en el auto de Fórmula 1 de Mercedes, llamado Mercedes-AMG F1 W10 EQ Power+: pintura de dos tonos con estrellas plateadas y negras que van desde la parte trasera hasta las puertas delanteras. También se distingue por llamativos acentos azules - compartidos con el auto F1 - en las ruedas, faldas laterales y en el interior, donde el azul se aplica a los asientos y al tablero.

Según CarBuzz, la razón de esta edición especial es el retardo que ha sufrido el AMG One: fue presentado el 2017 y las entregas deberían comenzar a comienzos del 2021. Por esto, suponen que el GT Black Series P One Edition es una forma de mejorar la espera.







