[FOTOS] 2 Lamborghinis Aventador amarillos chocaron entre ellos

Realmente, ¿cuáles son las probabilidades? No solo el mismo modelo (Lamborghini Aventador), sino que también el mismo color de los superautos.

Parece chiste, pero no lo es. La semana pasada, un Lamborghini Aventador S amarillo chocó a otro Lamborghini Aventador S amarillo en Singapur.

Según la página de Facebook SG Road Vigilante, uno de los Aventador estaba detenido frente a un semáforo cuando el otro lo chocó por atrás. Un accidente fácilmente prevenible.





Pero esperen, lo peor no es eso. Acto seguido, ambos conductores procedieron a quitar las patentes de sus autos para no ser identificados por las cámaras de tránsito. Las leyes de Singapur son muy estrictas (de hecho, la pena de muerte sigue instaurada). No les sirvió de mucho ya que la policía igualmente llegó y remolcó los dos autos.

En cuanto al daño, ninguno de los conductores resultó lesionado. Respecto a los autos, la situación es diferente. Por lo que podemos ver en las fotos, el Aventador chocado sufrió daños en su parachoques y difusor traseros. Es más, al parecer hubo un pequeño incendio en su motor. Respecto al Aventador que lo chocó, vio perjudicado su parachoques y lip delantero.









