Espiado: nuevo y misterioso hiperauto de Bugatti

Esta semana, Bugatti adelantó su nuevo hiperauto con 2 imágenes bien crípticas. En la primera podemos ver la frase "What if...? (¿Qué tal si...?) junto a 4 luces led rojas que parecen sacados de Star Wars. Luego, la misma frase con el número 0,67.

Antes de comenzar con las suposiciones, el nuevo hiperauto del fabricante francés fue avistado por Motor1 en el circuito Paul Ricard en Francia. Dejando de lado su parecido con el Apollo IE, se ve impresionante (¡gracias Bugatti por no hacer otro derivado del Chiron!).





Ahora, entremos a las suposiciones. El 0,67 no puede ser el coeficiente de drag, ya que sería muy poco aerodinámico. Tampoco es el tiempo que demora en acelerar de 0 a 100 km/h, a menos que sea un jet de guerra y, bueno, sabemos que no lo es. Hay quienes creen que será el modelo con el que competirán en la nueva categoría de hiperautos de Le Mans contra el Toyota GR Super Sport - dado que tienen el mismo lenguaje de diseño -: hace 81 años, Bugatti ganó dicha carrera con el Type 57 S. Por eso se rumorea que el nombre de este sería el Type 67S. Ahora bien, según @alllcarnews no será para competir en Le Mans. Entonces, ¿qué significa el 0,67? Según @felixborek podría tratarse del cuociente de la división entre el peso total y la potencia: 1.000 kilos y 1.500 CV.

Por ahora, lo único que sabemos es que será presentado el 28 de octubre.

